Eski Bakan Agah Oktay Güner hayatını kaybetti!

9.09.2025 10:19:00
ANKA
Kültür Bakanlığı ve Ticaret Bakanlığı görevlerinde bulunan siyasetçi ve yazar Agah Oktay Güner, 88 yaşında yaşamını yitirdi. Güner için yarın TBMM'de cenaze töreni düzenlenecek.

41. Hükümet'te Ticaret Bakanlığı, 53. Hükümet'te Kültür Bakanlığı görevlerinde bulunan Agah Oktay Güner, hayatını kaybetti. Güner için yarın saat 14.00'te TBMM'de cenaze töreni düzenlenecek.

AGAH OKTAY GÜNER KİMDİR?

Güner, 16. Dönem Konya, 20. Dönem Ankara ve 21. Dönem Balıkesir Milletvekili olarak Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde görev yaptı.

1977-78 yıllarında Süleyman Demirel’in başbakanlığındaki 41. Hükümet’te Ticaret Bakanı olarak görev alan Güner, 1996 yılında Mesut Yılmaz’ın başkanlığındaki 53. Hükümet’te ise Kültür ve Turizm Bakanlığı görevini üstlendi.

