CHP Milletvekili Mahmut Tanal'ın acı günü: 'Kıymetli ağabeyim vefat etti'

CHP Şanlıurfa Milletvekili Mahmut Tanal sosyal medya hesabından yaptığı açıklama ile ağabeyi İbrahim Halil Tanal'ın hayatını kaybettiğini açıkladı.

CHP Milletvekili Mahmut Tanal'ın acı günü: 'Kıymetli ağabeyim vefat etti'
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Haber Merkezi
Yayınlanma: 10.02.2025 - 18:43

CHP Şanlıurfa Milletvekili Av. Mahmut Tanal acı haberi sosyal medya hesabından duyurdu.

Cenaze işlemlerine ilişkin de bilgi veren Tanal, "Naaşı, yarın (11 Şubat Salı) Şanlıurfa’da ikindi namazını müteakip, Yusuf Paşa Camisi’nde kılınacak cenaze namazının ardından Bediüzzaman Aile Mezarlığı’nda toprağa verilecektir" ifadelerini kullandı.

Tanal'ın X hesabından yaptığı paylaşım şu şekilde:

"Acımız tarifsiz!

Kıymetli Ağabeyim İbrahim Halil Tanal, vefat etti.

Naaşı, yarın (11 Şubat Salı) Şanlıurfa’da ikindi namazını müteakip, Yusuf Paşa Camisi’nde kılınacak cenaze namazının ardından Bediüzzaman Aile Mezarlığı’nda toprağa verilecektir.

Taziyeler, Şanlıurfa Haliliye Yunus Emre Taziye Evi’nde kabul edilecektir.

Mekanı cennet olsun."


Etiketler: #Mahmut Tanal #Cenaze #Acı haber

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