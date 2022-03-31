Eski Bakan Faruk Çelik'in 'Payitaht' kırgınlığı: Namet'in sahibini hedef aldı

31 Mart 2022 Perşembe, 11:42

Gıda Tarım ve Hayvancılık eski Bakanı Faruk Çelik, görevden alınmasından 9 ay sonra TRT'deki Payitaht dizisinde oynayan Namet'in sahibi Faruk Kayar'ı "et lobisi" olarak nitelendirdi.

Sözcü gazetesi yazarı Aytunç Erkin'e konuşan Çelik, bu konuda kırgın olduğunu söyleyip, şunları anlattı:

"Açın Payitaht dizini izleyin. Kırgınım... TRT'de yayınlandı biliyorsunuz. Orada göreceksiniz. Et lobisinden birisi o dizide oynadı. Şunu söylüyorum: Her alanda lobi var! İlaç sektöründe de aynı! İthalata dayalı anlayışı savunan bir yapı var. Bizim yapmamız gereken bunu kırmak, üretimi teşvik etmekti. Yapmaya çalıştık ama ömrümüz yettiği kadar. Anlatacak çok şey var. İthat lobilerinin işi bu. 'Hazır var. Ne gerek var. Daha uygun getiririz' diyorlar ama uzun vadede daha pahalıya patlıyor."



NE OLMUŞTU?

24 Kasım 2015'te Gıda Tarım Tarım ve Hayvancılık Bakanı olan Faruk Çelik, 19 Temmuz 2017'de görevden alınmıştı. Çelik'in görevden alınmasından tam 9 ay sonra, 28 Nisan 2018'de TRT'de yayınlanan Payitaht dizisinin 48. bölümünde şöyle bir bölüm ekranlara geldi:



"Osmanlı’da et fiyatları konu alınıyordu. II. Abdulhamid, huzuruna "Kasap Loncası Başkanı/Bakanı" ve eti ucuza satan "Cömert Çiftlik Sahibi Etçi Faruk"u çağırıyordu. Pahalı etin nedeninin sorduğunda aldığı “hayvan varlığını artırmak” yanıtından memnun olmayan Abdulhamid, "kasap loncası bakanı"nın istifasını isterken, çiftlik sahibi Faruk’u onun koltuğuna oturtmaya karar veriyordu. Abdulhamid, söz konusu sahnede ailesiyle görünen lonca başkanına da “Loncanın başına siz geçeceksiniz lakin evvela 'nam'ınızı duyurmanız gerek" ifadelerini kullanıyordu. Sahneyi ilginç kılansa “lonca başkanı/bakanı”nın kellesini alan çiftlik sahibini oynayan oyuncunun, Namet’in sahibi Faruk Kayar olmasıydı."