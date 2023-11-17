Eski bakan Müftüoğlu için Meclis'te tören düzenlendi

Ankara'da hayatını kaybeden eski Devlet Bakanı Güneş Müftüoğlu (78) için TBMM'de cenaze töreni düzenlendi.

DHA
Yayınlanma: 17.11.2023 - 12:38
Eski bakan Müftüoğlu için Meclis'te tören düzenlendi
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18 ve 19'uncu Dönem Zonguldak Milletvekilliği ve 50'nci Hükümet'te Devlet Bakanlığı yapan Güneş Müftüoğlu, dün Ankara'da hayatını kaybetti.

Müftüoğlu için TBMM'de cenaze töreni düzenlendi. Törene, Müftüoğlu'nun ailesi ile Meclis Başkanvekili Sırrı Süreyya Önder, CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın, eski Meclis Başkanları Cemil Çiçek ile Köksal Toptan ve milletvekilleri katıldı.

ZONGULDAK'TA TOPRAĞA VERİLECEK

Törende, Müftüoğlu'nun biyografisi okunduktan sonra saygı duruşunda bulunularak, dua okundu.

Evli ve 2 çocuk babası Müftüoğlu'nun cenazesi, yarın öğle namazı sonrası memleketi Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde toprağa verilecek. 


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