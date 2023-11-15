Irak Meclis Başkanı'nın milletvekilliği düşürüldü: 3 bakan istifa etti

Irak Meclis Başkanı Muhammed Halbusi'nin vekilliğinin düşürülmesine tepki gösteren 3 bakan istifa etti. Halbusi'nin partisindeki 37 milletvekili de meclis oturumlarını boykot kararı aldı.

AA
Yayınlanma: 15.11.2023 - 09:56
Irak Meclis Başkanı'nın milletvekilliği düşürüldü: 3 bakan istifa etti
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Irak’ta yüksek mahkeme tarafından milletvekilliği düşürülen Meclis Başkanı Muhammed Halbusi’ye bağlı üç bakan kabineden istifa etti.

Halbusi’nin lideri olduğu Takaddüm Partisi’nden yapılan yazılı açıklamada parti üyeleri Irak Başbakan Yardımcısı ve Planlama Bakanı Muhammed Temim, Sanayi ve Maden Bakanı Halid Bettal ile Kültür, Turizm ve Tarihi Eserler Bakanı Ahmed Bedran'ın istifalarını sunduğu belirtildi.

Partiye bağlı 37 milletvekili de Meclis oturumlarını boykot etme kararı aldı ve çeşitli görevlerde bulundukları meclis komisyonlarından da istifa etti.

Irak’ta en yüksek mahkeme konumundaki Yüksek Federal Mahkeme, detay vermeksizin Halbusi ve Sünni milletvekili Leyt Mustafa ed-Duleymi'nin vekilliğini düşürmüştü. 


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