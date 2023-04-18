Eski bakan Zeybek: Atatürk bir filozoftu

Yayınlanma: 18.04.2023 - 11:01

Güncelleme: 18.04.2023 - 11:01

İzmir’de faaliyet gösteren 397 sivil toplum kuruluşuna ev sahipliği yapan Altındağ Atatürk Kültür Merkezi Sivil Toplum Kuruluşları Yerleşkesi, kamu yararına çalışan STK’leri bünyesinde toplamanın yanı sıra söyleşi, panel ve çeşitli kültür etkinliklerinde de İzmirlileri bir araya getiriyor.

1989-1991 yılları arasında Kültür ve Turizm bakanlığı yapan Namık Kemal Zeybek’in kurucusu ve başkanı olduğu Ata Derneği’nin düzenlediği söyleşiye ev sahipliği yaptı. Söyleşiye konuşmacı olarak katılan Zeybek, Atatürk'ü doğru anlatmak için bir araya geldiklerini ve Türkiye’nin her yerinde insanlara ulaşmak için mücadele ettiklerini belirterek, Bornovalılarla bir araya gelmekten büyük bir mutluluk duyduğunu söyledi.

3997 KİTAP OKUDU

Yaptığı konuşmada Atatürk’ün cephede bir kitap okuyan bir lider oluşuna vurgu yapan Namık Kemal Zeybek, “Mustafa Kemal Atatürk 3997 kitabı ders kitabı gibi, üzerine notlar alarak, önemli gördüğü yerlerin altını çizerek ders kitabı gibi okudu. Okuduğu kitapların 3 bini tarih üzerine. Atatürk’ün Çanakkale harbi sırasında bile geceleri kitap okuduğu biliniyor. Bu birikimiyle Kurtuluş Savaşı’ndan sonra kuruluş savaşımını da verdi. Atatürk bir filozoftu” ifadelerini kullandı.

İDUĞ’DAN DAVET

Bornova Belediye Başkanı Dr. Mustafa İduğ, sivil toplum kuruluşları için çok önemli bir merkez haline getirdikleri Altındağ Atatürk Kültür Merkezi'nde düzenlenen her etkenliğin toplumun gelişimine önemli katkılar koyduğunu belirterek, “Ülkemizde bakanlık yapmış değerli bir ismin ülkemizin kurtuluşunu ve kuruluşunu sağlayan büyük önderimiz Mustafa Kemal Atatürk’ün daha doğru anlaşılması için Bornovalılarla buluşması çok anlamlı. Tüm İzmirlileri STK Yerleşkemizdeki etkinlikleri takip etmeye davet ediyorum” diye konuştu.