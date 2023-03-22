Eski Başbakan Mesut Yılmaz'ın oğlu İYİ Parti'den milletvekili aday adayı oldu

Yayınlanma: 22 Mart 2023 - 08:56

Güncelleme: 22 Mart 2023 - 09:07

14 Mayıs’ta yapılacak seçimler için milletvekili aday adayı başvuru süresini 24 Mart Cuma gününe uzatan İYİ Parti'de sürpriz isimlerin başvuruları devam ediyor.

Eski Trabzonsporlu futbolcu ve teknik direktör Ünal Karaman'ın ardından eski Başbakan Mesut Yılmaz'ın oğlu Hasan Yılmaz da vekillik için İYİ Parti'nin kapısını çalanların arasına girdi.

Habertürk'ten Mahir Kılıç'ın haberine göre Hasan Yılmaz'ın, babasının memleketi Rize'den aday gösterilebileceği ifade ediliyor.

Hasan Yılmaz, daha önce verdiği bir röportajda babası gibi siyasetin içinde olmayı düşünmediğinin altını çizerek, "Hiçbir zaman siyasete girmeyi düşünmedim, açıkçası bir teklif de gelmedi. Bir teklif gelse de siyasetin zorluklarını bilen biri olarak ne diyeceğimi bilmiyorum, zor bir karar" demişti.