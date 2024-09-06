Eski başkan MHP’li Cengiz Ergün'e icra takibi

Yayınlanma: 06.09.2024 - 04:00

Güncelleme: 06.09.2024 - 04:00

Manisa Büyükşehir Belediyesi, belediyeye ait megalight, tek ve çift yön led, lcd, billboard, clp gibi reklam alanlarını 31 Mart seçimlerinde ücretsiz kullanıldığı iddiası ile eski başkan Cengiz Ergün hakkında icra takibi başlattı.

İcra takibinin, eski başkan döneminde yapılan bazı belediye projelerindeki mali usulsüzlükler ve ödenmemiş borçlar nedeniyle de gündeme geldiği belirtildi. CHP Manisa İl Başkanı İlksen Uludağ Özalper, “Manisa’nın hakkını Manisalılara teslim edeceğiz. Sürecin adaletli bir şekilde ilerlemesi için tüm hukuki yolları sonuna kadar kullanacağız. Belediyenin kaynakları yeniden halkın hizmetine sunulacak” dedi.