Eski belediye başkanı çatıdan atladı

Antalya'nın Demre ilçesi eski belediye başkanı Adnan Genç (75) oturduğu apartmanın çatı katından atlayarak intihar etti.

DHA
Yayınlanma: 08.09.2023 - 16:28
Eski belediye başkanı çatıdan atladı
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Antalya'nın Konyaaltı ilçesi Arapsuyu Mahallesi'nde 5 katlı apartmanda meydana gelen olayda bina bahçesinin arka kısmında eski Demre Belediye Başkanı Adnan Genç'in kanlar içerisinde yattığını görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

İhbarla bölgeye polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Genç'in hayatını kaybettiği belirlendi.

Genç’in cesedi inceleme sonrası otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Genç'in çatıdan atlatarak intihar ettiği polis kayıtlarına geçti.

EŞİ, OĞLU TARAFINDAN ÖLDÜRÜLMÜŞTÜ

1989-1995 ve 1999-2004 yılları arasında Doğru Yol Partisi'nden Demre Belediye Başkanlığı yapan Adnan Genç'in arkadaşlarına bunaldığını söylediği belirtildi.

Adnan Genç'in şizofreni tedavisi gören oğlu Batuhan Genç de 13 Aralık 2015'te aynı apartmanda annesi Zahide Genç'i boğazından bıçaklayarak öldürmüştü.


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Antalya intihar Belediye başkanı Adnan Genç

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