Yayınlanma: 03.09.2023 - 15:47

Güncelleme: 03.09.2023 - 15:47

Haydar Ali Yıldız’ın hayatı merak ediliyor. Ak Parti Beyoğlu belediye başkanı adayı Haydar Ali Yıldız’ın nereli olduğu ve kaç yaşında olduğu yurttaşlar tarafından araştırılıyor. Peki, Haydar Ali Yıldız kimdir, kaç yaşında,nereli? Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız daha önce nerelerde görev aldı?

HAYDAR ALİ YILDIZ KİMDİR?

Haydar Ali Yıldız, TBMM’de yer alan biyografisine göre 2 Şubat 1971 tarihinde Rize Güneysu’da dünyaya geldi. Baba adı Rızvan, anne adı Havva’dır. Avukat; İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesini bitirdi. AKP Beyoğlu Kurucu İlçe Yönetim Kurulu Üyeliği ve AK Parti Beyoğlu İlçe Başkanlığı görevlerinde bulundu. 26 Haziran 2009 tarihinde AKP İstanbul İl Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçildi ve İl Başkan Yardımcılığı-İl Seçim İşleri Başkanı ve Siyasi ve Hukuki İşler Başkanı olarak görev yaptı. 2010 Referandum, 2011 Genel Seçimleri, 2014 Yerel Seçimleri ve 2014 Cumhurbaşkanlığı seçiminde AKP İstanbul İl Seçim Koordinasyon Merkezi Başkanlığı görevlerinde de bulundu. Okçular Vakfı Kurucu Başkanı, Mütevelli Heyeti Başkanı ve Yönetim Kurulu Başkanıdır.

HAYDAR ALİ YILDIZ EVLİ Mİ?

Haydar Ali Yıldız, evli ve 3 çocuk babasıdır.