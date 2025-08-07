Asansörün halatı koptu... Eski belediye başkanı feci şekilde can verdi!

Gençağa Koç ve kızı Fatma C. gece saatlerinde, Altındere Osmanağa Mahallesi Bakırcılar Sokak'ta bulunan binanın üçüncü katındaki evlerine çıkmak için asansöre bindi.

Bu sırada halatı kopan asansör zemine düştü. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Olayda yaralanan baba-kız, sağlık personelince Akyazı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Buradaki müdahalenin ardından Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edilen Gençağa Koç, kurtarılamadı. Kızının tedavisi ise sürüyor. Jandarma ekipleri olaya ilişkin soruşturma başlattı.