Eski belediye başkanı Yıldız, intihar girişiminde bulundu

Yayınlanma: 16.10.2023 - 17:23

Güncelleme: 16.10.2023 - 17:36

Edinilen bilgiye göre Kayseri Şehir Hastanesi yakınında meydana gelen olayda Sarıoğlan eski Belediye Başkanı Ali Osman Yıldız (51); tabanca ile göğsüne ateş etti.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri tarafından Kayseri Şehir Hastanesi’ne kaldırılan Yıldız, burada tedavi altına alındı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.