Eski Boydak Holding Genel Müdürü, 'FETÖ' operasyonunda gözaltına alındı

Kayseri polisi tarafından düzenlenen FETÖ operasyonunda kesinleşmiş hapis cezası bulunan Eski Boydak Holding Genel Müdürü gözaltına alındı.

Eski Boydak Holding Genel Müdürü, 'FETÖ' operasyonunda gözaltına alındı
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İHA
Yayınlanma: 14.02.2025 - 09:50

Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma yürütüldü.

Hakkında ‘FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne bilerek ve isteyerek yardım etme’ suçundan 3 yıl 1 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan Eski Boydak Holding Genel Müdürü N.T.’nin (74) yerini tespit eden ekipler operasyon düzenledi.

CEZAEVİNE KONULDU

N.T., düzenlenen operasyonla gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan N.T., cezaevine teslim edildi.


Etiketler: #Kayseri #fetö #FETÖ soruşturması

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