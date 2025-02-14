Eski Boydak Holding Genel Müdürü, 'FETÖ' operasyonunda gözaltına alındı
Kayseri polisi tarafından düzenlenen FETÖ operasyonunda kesinleşmiş hapis cezası bulunan Eski Boydak Holding Genel Müdürü gözaltına alındı.
Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma yürütüldü.
Hakkında ‘FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne bilerek ve isteyerek yardım etme’ suçundan 3 yıl 1 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan Eski Boydak Holding Genel Müdürü N.T.’nin (74) yerini tespit eden ekipler operasyon düzenledi.
CEZAEVİNE KONULDU
N.T., düzenlenen operasyonla gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan N.T., cezaevine teslim edildi.
Etiketler: #Kayseri #fetö #FETÖ soruşturması
En Çok Okunan Haberler
-
- AKP'li isim ‘erken seçim’ için tarih verdi
- Adalet Bakanı ve AKP Sözcüsü'nden sert yanıt!
- Halil Konakcı’ya Saray’dan destek geldi!
- Özel’den ‘iki adaylı formül’ sorusuna net yanıt!
- AYM'den Gezi kararı!
- Tolga Karel: 'Fırat Tanış'ın ağzını burnunu kıracağım'
- Sevk yazısı ortaya çıktı
- Scholz'den saldırıya ilişkin yeni açıklama
- Kazada ölü sayısı 5'e yükseldi
- TÜSİAD'dan iktidar ve ekonomi yönetimine sert tepki!