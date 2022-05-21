Eski CEO'nun itirafı ortaya çıktı: Atatürk Havalimanı için kapatma garantisi verilmiş
Pistlerin kırılmak istendiği havaalanının kaderi 5 yıl önce çizilmiş. Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürü ve İGA'nın eski CEO'su Hüseyin Keskin, "Avrupa Yakasında başka havalimanı olmaması şartı bulunuyor" açıklamasını yapmış.
İstanbul'da Atatürk Havalimanı'nın yolcu trafiğine kapatılması ve iki pistinin kırılarak millet bahçesine dönüştürülmesine yönelik proje tartışılmaya devam ediyor. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, geçtiğimiz pazartesi günü “Yeni havalimanını hızlıca satabilmek için, Atatürk Havalimanı'nın varlığı olası yatırımcıya risk teşkil edeceğinden, bu milli servet hızlıca yok edilmeye mi girişildi” diye sormuştu.
KAFA KARIŞIKLIĞINA YOL AÇTI
Sözcü'den Yusuf Demir'in haberine göre, bir gün sonra Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı yaptığı açıklamada, “Atatürk Havalimanı'nın kuzey güney pistleri İstanbul Havalimanı'nın kuzey güney pistleri ile aynı eksende bulunduğundan, havacılık kuralları gereği kullanılamaması sonucu iniş pisti hüviyetini kaybetmiş olup beton bir alana dönüşmüştür” ifadelerine yer vermişti.
Bu açıklamanın ardından yolcu garantisinin verildiği İstanbul Havalimanı ile ilgili tartışmalar alevlendi. Atatürk Havalimanı'nın neden vatandaşların kullanımına kapatıldığı sorusunun yanıtını kamuoyu merak ederken, İstanbul Havalimanı'nı yapıp işleten İGA şirketinin eski üst düzey yöneticisi olan ve halihazırda Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürü olan Hüseyin Keskin'in 31 Mart 2017 günü bir televizyon programındaki sözleri her şeyi net olarak ortaya koydu.
"HAVACILIK OLMAYACAK"
Bloomberg HT'de ‘Atatürk Havalimanı neden kapatılıyor' sorusuna eski İGA CEO'su Hüseyin Keskin şu cevabı verdi: “İhale şartnamesine göre, bizim kira sürecimizin başlaması için, İstanbul'da Avrupa Yakası'nda başka bir havalimanının faaliyette olmaması gerekir. Belki belirli zorunluluklar dahilinde, mesela genel havacılık, özel jetlerle yapılacak uçuşlar bir müddet devam edebilir. Ama havacılık olmayacak.”
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