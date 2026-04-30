Eski ÇGD Başkanı Rahmi Yıldırım toprağa verildi

Ankara'da geçirdiği rahatsızlık sonucu yaşamını yitiren Çağdaş Gazeteciler Derneği'nin eski genel başkanı Rahmi Yıldırım, Gölbaşı Gömütlüğü’nde toprağa verildi.
Yıldırım’ın cenaze törenine CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ve Çankaya Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner de katıldı.
12 Eylül cuntası döneminde siyasal düşünceleri nedeniyle Türk Silahlı Kuvvetleri’nden çıkarılan ve uzun süre cezaevinde yatan Rahmi Yıldırım, Askeri Darbelerin Asker Muhalifleri Derneği (ADAM-Der) kurucu başkanlığını yapmıştı.
UĞUR MUMCU ARAŞTIRMACI GAZETECİLİK VAKFI'NDA ÖĞRETMENLİK DE YAPIYORDU
Gazeteciliğe Anka Haber Ajansı’nda başlayan Rahmi Yıldırım’ın Sermayenin Paşaları, Dördüncü Ordu Medya, Devşirmeler Dönekler / Türk Medyasından Portreler, Kışlada SOLkırım, Darağacındaki Devrimci Teğmen Ömer Yazgan, Su Uyur Hulusi Akar, Harbiye'den Cepheye (Hainlik Bizde Kalsın) başlıklı kitapları yayımlanmıştı.
Yıldırım, Uğur Mumcu Araştırmacı Gazetecilik Vakfı'nda gazeteci adaylarına öğretmenlik de yapıyordu.