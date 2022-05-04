Eski CHP Bursa Milletvekili Kemal Demirel son yolculuğuna uğurlandı

04 Mayıs 2022 Çarşamba, 15:35

CHP’nin 22 ve 23. dönem Bursa Milletvekili Kemal Demirel, kanser tedavisi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi. Demirel için Nilüfer Belediyesi’nde resmi tören düzenlendi.

Törene CHP Bursa milletvekilleri Lale Karabıyık, Nurhayat Altaca Kayışoğlu, Prof. Dr. Yüksel Özkan, Erkan Aydın ve Orhan Sarıbal, CHP Bursa İl Başkanı İsmet Karaca, Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem, CHP Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mustafa Bozbey’in yanı sıra Demirel’in ailesi ve yakınları ile partililer katıldı.

Demirel’in kardeşi Emine Örnek, törende yaptığı konuşmada şunları söyledi:

"Canımız kardeşimiz Kemal Demirel’in sevgili dostları. Bugün burada Kemalimizi uğurluyoruz. Kabullenmesi çok zor bir veda. Ömrünü ailesine, siyasete ve Bursa’ya adadı. Bir gün olsun kimsenin kalbini kırmadı. Hep doğrunun yanında yer aldı. 3. kitabı ‘nefes’ olacaktı ama nefesi yetmedi. Bizlere hep umut etmeyi ve mücadele etmeyi miras bıraktı. Hepimizin başı sağ olsun."

Örnek’in ardından konuşma yapan Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem, şu şekilde konuştu:

"Demirel ailesine başsağlığı diliyorum. Kemal Demirel ile gençliğimiz birlikte geçti. Değerli ailesi bugün yine birlikteler. Birlikte mücadele ettik ve başardık. Siyasette bir araya geldik. Parti içinde de büyük çalışmalar yaptı. Bursa’ya trenin gelmesi için büyük mücadele etti. Köy okullarının tekrar açılması için çalışmalar yaptı. Bizde bu çalışmaların içinde yer almak istediğimizde yüzündeki gülümsemeyi unutamıyorum. Allah yerinde dinlendirsin. Kemal abi seni hiçbir zaman unutmayacağız."

“CHP’NİN HIZLI TREN YÜRÜYÜŞÜNE KATILABİLMEK İÇİN İLAÇ ALDI”

Demirel’le gençlik yıllarından beri tanıştığını ve kendisinden önceki son Gençlik Kolları Başkanı olduğunu belirten CHP Bursa İl Başkanı İsmet Karaca, şöyle dedi:

"Kemal abinin cenazesinde konuşacağım hiç aklıma gelmezdi. O kadar çok şey var ki söyleyebileceğim ama zor konuşuyorum. Beş gün önce yaptığımız hızlı tren yürüyüşüne ‘ben de geleceğim’ demişti. ‘Bayrağı sana teslim edeceğim’ demişti. Bu bizim için büyük onurdu. ‘Yeter’ dememize rağmen yürüdü. Yürüyebilmek için ilaç aldı ve yürüdükten sonda ‘tekrar hastane gidiyorum’ diyerek el salladı. Verdiği mücadelenin önünde saygıyla eğiliyorum."

"KEMAL DEMİREL’İ ANLATMAYA KELİMELER YETMEZ"

Törende konuşma yaparken duygusal anlar yaşayan CHP Eğitim Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı ve Bursa Milletvekili Lale Karabıyık, Demirel’in çalışmalarından bahsederken, kendisine de siyaset hayatında destek olduğunu ifade etti.

Karabıyık, şunları söyledi:

"O benim abim gibiydi. Sadece siyaset değil dostluklarımız vardı. Siyasete beni o götürdü. Kapı kapı herkesle tanıştırdı. Sevgili eşi de bana hep destek verdi. Hep köylere girerdik. O köylerde hep kapı kapı yıkılmış okullar vardı onları gösterirdi bana. Herkes severdi. Anlatacaklarım kelimelere sığmaz. Çok anlatılacak şey var ama boğazım düğümleniyor. Ben ailesine ve yakınlarına baş sağlığı diliyorum."

Törende gözyaşlarına engel olamayan ve güçlükle konuşan CHP Bursa Milletvekili Prof. Dr. Yüksel Özkan, şunları ifade etti:

“Bursa, Kemal abisini uğurluyor. Hepimiz duygu doluyuz. Çok üzgünüz. Kendini topluma adayan bir abimiz. Herkesin onunla ilgili bir hikayesi var. Dava insanıydı. Toplumun her alanına dokunmuş bir abimizdi. Yolumuz birçok alanda kesişti. Kendisi eğitime çok önem veren bir abimizdi. Mecliste ve sahada yaptığı çalışmalar çok var.”

Demirel, OSB Camii’nde kılınan cenaze namazının ardından Bademli Mezarlığı’nda toprağa verildi.