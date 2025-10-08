Eski CHP Genel Başkanı Hikmet Çetin hastaneye kaldırıldı

Eski CHP Genel Başkanı olan Hikmet Çetin, hastaneye kaldırıldı.

88 yaşında olan Hikmet Çetin’in hastaneye kaldırılma neden olarak ‘zatürre’ olduğu belirtildi.

Öte yandan Ankara’da Başkent Hastanesi’nde tedavi gören Çetin'in durumunun iyi olduğu aktarıldı.

Eski CHP Genel Başkanı Hikmet Çetin, dün akciğer enfeksiyonu sebebiyle yaşadığı nefes darlığı kaynaklı hastaneye başvurduğu ve zatürre teşhisi konulduğu öğrenildi.

Çetin, CHP Genel Başkanı olan Özgür Özel’e desteğini açıklamış ve birçok mitingde Özel’in yanında yer almıştı.

Bununla beraber CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in de Çetin'in durumunu yakından takip ettiği kaydedildi.