Eski CHP İzmir Milletvekili Selçuk Ayhan hayatını kaybetti

Yayınlanma: 07.11.2024 - 23:35

Güncelleme: 07.11.2024 - 23:35

Yücel, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "İzmir İl Eski Başkanımız, İzmir Milletvekilimiz Sayın Selçuk Ayhan'ı kaybettik. Beyefendi kişiliği ve nezaketi ile partimize uzun yıllar hizmet etmiş başkanımıza Allah'tan rahmet yakınlarına ve sevenlerine sabır dilerim. Örgütümüzün başı sağolsun" dedi.

SELÇUK AYHAN KİMDİR?

Selçuk Ayhan, 16 Kasım 1953'de Afyon Dinar'da doğdu. Babasının adı Mustafa, annesinin adı Muazzez'dir. Makine Mühendisi; Ege Üniversitesi Makine Fakültesi'ni bitirdi.

Öğrencilik yıllarında Ege Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Fakültesi Öğrenci Derneğini kurdu. 1978-1980 Yıllarında Makine Mühendisleri Odası İzmir Şube Sekreterliği görevinde bulundu. Proje ve şantiye mühendisliği yaptı. Ortağı bulunduğu Onursan Limited Şirketi'nde Teknik Müdürlük görevini yürüttü. Umurbey Altınoluk Spor Kulübü Başkanlığı görevinde bulundu. Ayhan, evli ve 3 çocuk babasıdır.

1994 yerel seçimlerinde Cumhuriyet Halk Partisi'nden Konak belediye başkan adayı olmuştur. 2007 Türkiye genel seçimlerinde Cumhuriyet Halk Partisi'nden İzmir milletvekili seçilmiştir.