Eski CHP Mersin İl Başkanı F. Bora Yorulmaz son yolculuğuna uğurlandı
Eski CHP Mersin İl Başkanı F. Bora Yorulmaz, il başkanlığında düzenlenen törenle son yolculuğuna uğurlandı.
Eski CHP Mersin İl Başkanı F. Bora Yorulmaz için CHP Mersin İl Başkanlığı’nda tören düzenlendi. Törene; CHP Mersin İl Başkanı Vahap Seçer, Yenişehir Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit ile eski il başkanları ve Yorulmaz’ın kızı Melis Benzetsel Yorulmaz katıldı.
Aktay, Seçer ve Özyiğit; Yorulmaz’ın CHP’ye önemli hizmetlerinin olduğunu belirtti.
Yorulmaz’ın kızı Melis Benzetsel Yorulmaz ise Mersin’i çok seven babasının cenazesini vasiyeti üzerine Mersin’e getirdiklerini dile getirdi.
CHP Mersin İl Başkanlığı’nda düzenlenen törenin ardından Şehir Mezarlığı’na götürülen Yorulmaz, kılınan öğle namazı sonrasında sonsuzluğa uğurlandı.
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