Eski Devlet Bakanı Ufuk Söylemez’den ‘Büyük Sağ Koalisyon’ açıklaması: ‘Bu tezgaha asla katılmayacağımızı…’

Eski Devlet Bakanı Ufuk Söylemez ‘Doğruyolcu Demokratlar’ adına, Bekir Ağırdır’ın yazdığı ‘Büyük Sağ Koalisyon’ isimli yazıya ilişkin bir açıklama yayımladı. Bu açıklamada “Sözü edilen ‘Büyük Sağ Koalisyon’ tezgahına asla katılmayacağımızı, Türkiye İttifakının oluşması için gayret göstereceğimizi gördüğümüz lüzum üzerine, kamuoyumuzun bilgi ve değerlendirmesine saygı ile duyururuz” ifadeleri yer aldı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 12.02.2024 - 19:32
Eski Devlet Bakanı Ufuk Söylemez’den ‘Büyük Sağ Koalisyon’ açıklaması: ‘Bu tezgaha asla katılmayacağımızı…’
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Araştırmacı Bekir Ağırdır, tarafından kaleme alınan ‘Büyük sağ koalisyon; kutuplaşma yeni bir paradigmaya dönüşüyor’ isimli yazısında “İktidar, Erdoğan öncülüğünde büyük sağ koalisyonu hedeflemiş durumda. Amaç tüm sağ, milliyetçi, muhafazakar partileri bir araya getirmek, modernlerin ve Kürtlerin bir kesiminin partileri olarak CHP’yi, TİP’i ve DEM’i yalnız bırakmak” ifadeleri yer aldı.

Eski Devlet Bakanı Ufuk Söylemez ‘Doğruyolcu Demokratlar’ adına, Bekir Ağırdır’ın yazdığı  ‘Büyük Sağ Koalisyon’ isimli yazıya ilişkin bir açıklama yayımladı.

Söz konusu açıklama şu şekilde: 

“Araştırmacı Bekir Ağırdır, Haftalık Oksijen gazetesinin son sayısında, Recep Tayyip Erdoğan'nın yerel seçimler öncesinde bir ‘Büyük Sağ Koalisyon’ oluşturmak istediğini iddia etmiş.

Öncelikle belirtmeliyiz ki, artık soğuk savaş döneminde ve 12 Eylül öncesinde olduğu gibi bir sağ-sol mücadelesinden ve kamplaşmasından bahsetmek bugün mümkün değil.

Orta yerde ne tek bir ‘Sağ’, ne de tek bir ‘Sol’dan bahsetmek imkânsız.

Sağın da Solun da Cumhuriyetin kurucu değerlerine, demokratik laik hukuk devletine, ulus devlet ve üniter yapımıza, Atatürk’ün kapsayıcı ve kucaklayıcı Milliyetçilik anlayışına, anti-emperyalist Bağımsız Türkiye idealine gönülden bağlı olan geniş kesimleri var, bunun tam tersine, bölücü- gerici, emperyalizmin işbirlikçisi, laiklik karşıtı, anti-demokratik kesimleri de var.

Yapılması gereken işte bu noktada, sağ-sol demeden milli duruş ve ulusal çıkarlardan yana olanların, Atatürk’te Birleştik şiarıyla bir araya gelerek, geniş ve büyük bir Türkiye İttifakını yerel seçimlerde hayata geçirebilmektir.

Aksi takdirde, Ankara ve İstanbul başta olmak üzere büyük kentlerin, tarikatlar ve müteahhitlerin gerici koalisyonunun eline geçmesine sebebiyet verilecektir.

Kemal Kılıçdaroğlu geçen seçimlerde, sağın en gerici, işbirlikçi, çıkarcı ve gayrı milli unsurlarıyla, ikazlara rağmen kol kola girerek, demokratik merkez sağın, çağdaş-laik-demokrat ve milli duruşu olan Cumhuriyetçi kesimleriyle iş birliği yapmaktan kasten kaçındı ne yazık ki.

Bugün ibretle görüyoruz ki, Kemal Kılıçdaroğlu'nun Meclise taşıyarak, Milletvekili yaptığı isimler yerel seçimlerde laiklik karşıtı odak olan AKP’den aday olup, destek açıklamaları yapıyorlar maalesef.

Yerel seçimlerde, laik-demokratik hukuk devletine, parlamenter rejime, Atatürk Cumhuriyetimizin kurucu değerlerine gönülden bağlı ,yolsuzluk ve yobazlığa karşı, Milletimizin değerlerine saygılı, otoriter tek adam düzenini kabul etmeyen merkez sağın  yurtsever ve demokrat unsurları olarak, sözü edilen ‘Büyük Sağ Koalisyon’ tezgahına asla katılmayacağımızı, Türkiye İttifakının oluşması için gayret göstereceğimizi gördüğümüz lüzum üzerine, kamuoyumuzun bilgi ve değerlendirmesine saygı ile duyururuz.

Doğruyolcu Demokratlar adına

Ufuk Söylemez

E. Devlet Bakanı

DYP ve DP E. Genel Başkan Yardımcısı”


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