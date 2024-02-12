Eski diş fakültesi binasında çıkan yangın korkuttu
Adıyaman’da 6 Şubat depremlerinden dolayı ağır hasar alarak kullanılmayan eski diş fakültesi binasında çıkan yangın korkuttu.
Edinilen bilgiye göre, 6 Şubat 2023 tarihi depremlerinde ağır hasar alarak kullanılmayan eski diş fakültesi binasında söküm çalışmaları gerçekleştirilmeye başlandı.
Bu esnada binanın yalıtımında yangın meydana geldi. Çıkan yangını fark eden işçiler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.
Kısa sürede olay yerine sağlık ekipleri ile itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın itfaiye ekiplerinin çalışmaları sonucunda kontrol altına alınarak söndürüldü.
Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.
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