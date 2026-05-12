Eski Diyanet İşleri Başkanı Erbaş’ın kızı ‘Ergenlerle Anlaşma Sanatı’ söyleşisine katıldı: Sadece kadın veliler davet edildi!

İstanbul Beykoz Fen Lisesi’nde dün düzenlenen “Ergenlerle Anlaşma Sanatı” başlıklı söyleşi tartışma yarattı. Etkinliğin konuşmacısı olarak eski Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş’ın kızı ve Beykoz Vaizesi Merve Safa Erbaş Likoğlu’nun konuşmacı olarak yer alması dikkat çekerken afişte kullanılan “Tüm kadın velilerimiz davetlidir” ifadesi de eleştirilere neden oldu.

Konuya ilişkin Cumhuriyet’e konuşan Eğitim Sen 2 No’lu Şube Başkanı Hanifi Bayındır, etkinliğin başlığı ile davet biçiminin çeliştiğine dikkat çekti. Bayındır, “Oysa toplumun yarısı kadın, yarısı erkeklerden oluşurken okullardaki öğrenci sayısının da yarısı kız, yarısı erkek öğrenciler. Sadece kadınların çağrılması, babanın aile içindeki rolünün ve erkek öğretmenlerin okullardaki rolünün görülmemesi demektir” ifadelerini kullandı.

Söz konusu yaklaşımın laik ve bilimsel eğitim anlayışıyla uyuşmadığını belirten Bayındır, Milli Eğitim Bakanlığı’nın politikalarını da eleştirdi. Bayındır, “Milli Eğitim Bakanlığı’nın bilimsel ve laiklikten uzak antidemokratik uygulamaları okullara da yansıyor maalesef. Bunun sonucunda yerellerde cinsiyetçi, antilaik ve antibilimsel uygulamalarla karşı karşıya kalıyoruz” dedi.

Bayındır, bu uygulamaların eğitim sistemini cinsiyetçi, bilimsel olmayan, antidemokratik ve antilaik bir sisteme doğru götürdüğü vurgusunu yineledi.

Ramazan ayında bazı okullarda ders zillerinin ilahiyle değiştirilmesine yönelik eleştirilere Merve Safa Erbaş Likoğlu’ndan skandal bir çıkış gelmişti. Likoğlu, uygulamayı eleştirenlere yönelik “Arkadaş siz ne akıllanmaz ne uslanmaz insanlarsınız. Şundan rahatsız olduğunuzu açık etmekten utanmıyorsunuz, hadi onu kabullendim. Ulan bir tane cümleniz yok lan çocukların hav havlaması veya cinsel içerikli şarkılar söylemesi ile ilgili! Kifayetsizler!” ifadelerini kullanmıştı.