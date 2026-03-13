Eski Döşemealtı belediye başkanı Turgay Genç tutuklandı

Antalya’da Döşemealtı Belediyesi’nin asfalt ve kaldırım ihalesine ilişkin yürütülen soruşturmada, aralarında eski Belediye Başkanı Turgay Genç’in yanı sıra 2 belediye başkan yardımcısı, 8 belediye personeli, 6 yüklenici firma çalışanı ve 5 belediye meclis üyesinin bulunduğu 22 kişi hakkında gözaltı kararı verilmişti.

Soruşturmanın, Döşemealtı Belediyesi tarafından yapılan asfalt ve kaldırım ihalesinde "eksik imalatlar, aynı imalat için mükerrer hak ediş düzenlenmesi ve sahte kantar fişleri kullanılması" iddiaları üzerine başlatıldığı bildirilmişti.

Savcılık, yapılan incelemede ilk ihalede hak ediş tarihi itibarıyla 66 milyon 569 bin 626 lira, ikinci ihalede ise 55 milyon 841 bin 50 lira olmak üzere toplamda yaklaşık 125 milyon 392 bin 116 lira kamu zararı oluştuğunu ileri sürmüştü.

Habertürk'ün haberine göre, gözaltına alınan eski belediye başkanı Turgay Genç, emniyetteki işlemlerinin ardından bugün adliyeye sevk edildi.

Savcılık tarafından ifadesinin alındığı belirtilen Genç, tutuklama talebiyle nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi.

Hakimliğe çıkarılan Turgay Genç tutuklandı.