Eski eş isyan etti: 4 kez elektronik kelepçe kırdı, 30 kez adli kontrolü ihlal etti: Ölümcül iddialar

Kadına şiddet önlenemezken her geçen katlanarak artıyor, kadınlar ise cezasızlıktan şikâyetçi. Bir örneği de Ankara’da yaşandı. E.Ö. isimli kadın, eski eşi M.Y.B. tarafından şiddete uğradığını ve tehdit edildiğini öne sürerek konuyu yargıya taşıdı. 2020’den bu yana dava sürerken E.Ö’nün M.Y.B’den boşandığı, M.Y.B’nin tehdit ve şiddet uyguladığı iddia edildi.

Olaydan sonra başka kente giden E.Ö., koruma kararı aldırdı. Ancak gizlililik kararına karşın adresinin dava dosyalarında açık olması ve M.Y.B’nin adli kontrol kararlarını ihlal etmesinden dolayı zorluk yaşadığını belirten E.Ö., “Bana bir şey olursa ne olacak” diyerek yetkililere seslendi.

İŞYERİNE GİTTİ

Cumhuriyet’e konuşan E.Ö., eski eşinin defalarca elektronik kelepçe ve adli kontrol kararlarını ihlal ettiğini ve işyerine geldiğini söyledi. E.Ö., “Adli kontrolüne rağmen işyerimi bastı. Biz tekrar şikâyetçi olduk” dedi. M.Y.B’nin madde kullanımından dolayı hastanede yattığını da ileri süren E.Ö., “30 kere adli kontrolü ihlal etti, 4 kere elektronik kelepçe kırdı. Ama raporundan dolayı elini kolunu sallayarak geziyor” dedi.

Yetkililere seslenen E.Ö., “Bir suçluyu aklayacak rapor yazarak ceza almasını engelleyen doktorların, sayısız suçuna ve dosyasına rağmen ceza vermeyen hâkimlerin vicdanlarına sesleniyorum: Bana bir şey olursa ‘ben ceza verseydim olmazdı’ ya da ‘rapor vermeseydim’ diye hiç mi düşünmeyecekler. 6284 sayılı kanunun yaptırımları hızlanmalı ve ceza gün sayıları acil artırılmalı” diye isyan etti.