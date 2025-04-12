Olaylı Divan Kurulu'nun ardından... Hasan Arat, darp raporu aldı!

Beşiktaş'ın eski başkanı Hasan Arat, divan kurulunda yaşananların ardından darp raporu aldı.

Olaylı Divan Kurulu'nun ardından... Hasan Arat, darp raporu aldı!
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Haber Merkezi
Yayınlanma: 12.04.2025 - 22:14

Beşiktaş'ın eski başkanlarından Hasan Arat, olağan divan kurulu toplantısında konuşma yaparken, kürsüde yumruklu saldırıya uğradı.

Beşiktaş'ın 2025 yılı 1'inci Olağan Divan Kurulu Toplantısı, İstanbul Lütfi Kırdar Kongre ve Sergi Sarayı'nda gerçekleştiriliyor. Eski başkanlardan Hasan Arat'ın konuşmasını gerçekleştirdiği sırada salonda sesler yükseldi.

Seslerin yükselmesinin ardından Arat konuşmasına devam ederken, gerginlik daha da yükseldi. Arat, Beşiktaş Divan Kurulu Başkanı Tevfik Yamantürk'ün araya girmesiyle bu kez Yamantürk ile gerginlik yaşadı.

Yamantürk'ün Arat'a yumruk attığı görülürken daha sonra salondan birisi gelerek Hasan Arat'a yumruk attı. Ortalığın karışmasının ardından olağan divan kurulu toplantısı tatil edildi.

Sporx'te yer alan habere göre; Hasan Arat, yaşanan olayların ardından darp raporu aldı.


Etiketler: #beşiktaş #Hasan Arat #Divan Kurulu

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