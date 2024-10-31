Eski eşi kardeşiyle evlenince Müge Anlı'ya katılmıştı... Evinin bahçesinde öldürüldü

Yayınlanma: 31.10.2024 - 08:25

Güncelleme: 31.10.2024 - 08:25

Erzincan merkeze 15 kilometre uzaklıktaki Soğukoluk köyünde Ayhan Sarıkaya’nın evinin bahçesinde hareketsiz şekilde yattığını gören komşuları durumu jandarmaya bildirdi. Köye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri Ayhan Sarıkaya’nın bıçaklanarak öldürüldüğünü belirledi.

Cumhuriyet savcısının yaptığı incelemenin ardından Sarıkaya’nın cenazesi otopsi için Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

Öte yandan Ayhan Sarıkaya eski eşi çocuklarını göstermediği gerekçesi ile geçen yıl bir Müge Anlı ile Tatlı Sert programına katılmıştı. Kardeşiyle evlenen eski eş canlı yayına bağlanarak, Ayhan Sarıkaya ile görücü usulü evlendiğini sürekli şiddet gördüğünü sonrasında hapse girip çıktığını çocuklarıyla ilgilenmediğini anlatmıştı.