Eski eşi tarafından 13 yerinden bıçaklanan kadın yaşam savaşını kaybetti

Elazığ’da eski eşi tarafından çocuğunun gözü önünde 13 yerinden bıçaklanan kadın yaşam savaşını kaybetti.

İHA
Yayınlanma: 30.06.2024 - 22:47
Eski eşi tarafından 13 yerinden bıçaklanan kadın yaşam savaşını kaybetti
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Elazığ'da 22 Mayıs Cumartesi günü Yüsra Binnaz Çimtay isimli bir kadın eski eşi tarafından 13 kez bıçaklandı. İddiaya göre, eşinden boşanan E.E.K., çocuğunu bırakmak için Yüsra Binnaz Çimtay’ı aradı.

Binanın önüne gelen E.E.K., çocuğun gözü önünde eski eşi Çimtay’ı (27) 13 yerinden bıçakladı. Bıçak darbeleri ile ağır yaralanan Çimtay, Fırat Üniversitesi Hastanesi’ne kaldırıldı. Polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alınan şahıs çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Tedavi gördüğü hastanede böbreği, dalağı ve bağırsağının bir bölümü alınan Çimtay, bir hafta yoğun bakımda yaşam mücadelesi verdi. Çimtay bugün yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Kadının cansız bedeni otopsi için hastane morguna kaldırıldı.


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