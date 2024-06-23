Diyarbakır'da kadın cinayeti: Hilal, sokakta yürürken başından vurularak öldürüldü

Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde sokakta yürürken tabanca ile başından vurulan Hilal Kar (33), hayatını kaybetti. Polis, kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

DHA
Yayınlanma: 23.06.2024 - 11:45
Diyarbakır'da kadın cinayeti: Hilal, sokakta yürürken başından vurularak öldürüldü
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Olay, sabah saatlerinde Bağlar ilçesi 5 Nisan Mahallesi 798'inci Sokak'ta meydana geldi. Sokakta yürüyen Hilal Kar'a, arkasından yaklaşan kimliği belirsiz kişi tarafından tabanca ile ateş edildi.

Hilal, başına isabet eden kurşunla yere yığılırken, saldırgan kaçtı.

İhbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ekiplerin incelemesinde, Hilal Kar'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Kar'ın cansız bedeni, otopsi için Adli Tıp Kurumu'na götürüldü.

Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, polis kaçan şüpheliyi arıyor.

 


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