Eski eşini 55 bıçak darbesiyle katletti: Ağırlaştırılmış müebbet istendi!

Olay, 2 Kasım 2024 tarihinde saat 12.00 sıralarında Karatay ilçesi İsmil Mahallesi Emirler mevkisinde meydana geldi.

Fatih Uluşan, 2023 yılında boşandığı 1 çocuk annesi Bahriye Kalaycı'nın yaşadığı eve gitti. Uluşan, aracına aldığı Kalaycı'yı konuşma bahanesiyle boş araziye götürdü. Fatih Uluşan, burada çıkan tartışmada önce Bahriye Kalaycı'yı 55 kez bıçakladı, aynı bıçakla kendini de boynundan yaraladı.

Olayın ardından Uluşan'ın bir akrabasını arayarak haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlileri, Kalaycı'nın yaşamını yitirdiğini belirledi. Ağır yaralanan Fatih Uluşan da ambulansla Konya Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.

Tedavisinin ardından taburcu edilen Uluşan, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

‘ ÖNCEDEN TASARLAMI Ş’

Konya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma tamamlanarak Fatih uluşan hakkında Konya 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi’nde dava açıldı. İddianamede; Uluşan'ın önceden tasarlayarak suç eşyalarını yanına aldığını, büyük bir soğukkanlılıkla Kalaycı'nın vücudunda 11'i öldürücü nitelikte toplam 55 bıçak darbesiyle 'Tasarlayarak eski eşini ve kadını kasten öldürme' suçunu işlediğine yer verildi.

Fatih Uluşan'ın yargılanmasına bugün de devam edildi. Duruşmaya, Bahriye Kalaycı'nın annesi Elife Kalaycı, babası Ahmet Kalaycı, tutuklu yargılanan Fatih Uluşan ve taraf avukatları katıldı.

“BIÇAKLADIKTAN SONRA BAŞININ UCUNDA OTURUP SİGARA İÇEREK ÖLMESİNİ BEKLEMİŞ”

Bahriye Kalaycı'nın babası Ahmet Kalaycı, "Bir önceki duruşmada karşı tarafın avukatları sadakatten bahsetti. Bu adam kızımı öldüreceğini biliyordu. Kamerayı tek bir açıya sabitledi. Konuşma bahaneydi. Yanına 2 tane bıçak almış. Bıçakladıktan sonra başının ucunda oturup sigara içerek ölmesini beklemiş. 55 yerinden bıçaklamasının neresi sadakat” dedi. Fatih Uluşan ise pişman olduğunu söyledi.

AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET İSTENDİ

Cumhuriyet Savcılığı Fatih Uluşan hakkında 'Tasarlayarak eski eşini ve kadını kasten öldürme' suçunu işlediğini sabit görerek 'haksız tahrik' ve 'iyi hal' indirimlerinin uygulanmaması gerektiğini belirtip, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verilmesini istedi. Mahkeme heyeti, taraf avukatlarının savunma yapması için duruşmayı erteledi.