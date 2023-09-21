Eski eşini ağır yaralayıp başında beklemişti! Katil koca kendini böyle savundu: 25 yıl boyunca bir kez bile şiddet uygulamadım

Yayınlanma: 21.09.2023 - 17:24

Güncelleme: 21.09.2023 - 18:09

Çankaya ilçesinde geçen yıl 12 Aralık’ta Mehmet Eroğlu, 2 yıl önce boşandığı Pelin Ceylan ile markette karşılaştı. Taraflar arasında çıkan tartışmanın büyümesi üzerine Eroğlu, yanında bulunan tabancayla sokakta Ceylan'ı vurdu. Etrafa tehditler savuran Eroğlu, yere yığılan Ceylan'a bir kez daha ateş etti. Bir süre elindeki tabancayla eski eşinin başında bekleyen ve kimseyi yaklaştırmayan Eroğlu, daha sonra kaçmaya çalışırken polis tarafından yakalandı. Eroğlu, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Ağır yaralanan Ceylan ise 12 gün sonra yaşamını yitirdi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nın düzenlediği iddianameyle Mehmet Eroğlu hakkında, 'eski eşi kasten öldürmek' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis ve 'ruhsatsız silah taşımak' suçundan 2 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.

'SANIK KİMSEYİ YANINA YAKLAŞTIRMADI'

Ankara 16'ncı Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davanın bugünkü duruşmasına tutuklu sanık Mehmet Eroğlu ile taraf avukatları katıldı. Duruşmada tanıklar dinlendi. Tanık S.B., Ankara'da taksicilik yaptığını ve olay günü Hoşdere Caddesi'nden aracı ile yukarı doğru çıktığını belirterek, "Olayı ilk silah sıkılana kadar görmedim. Sonradan 4-5 el daha ateş edildi. Kahvedeki vatandaşlar dışarı çıktı. Ben de korktum, geri çekildim. Sanık 5-10 dakika boyunca kimseyi yanına yaklaştırmadı. Sonra da kaçtı. Biz de yaralının yanına gittik. Taksinin arkasına yatırdım kendisini, sonra hastaneye götürdüm. Oradan da karakola gittim" dedi.

Tanık beyanlarına cevap veren Sanık Eroğlu ise "Söylediği şeyler doğru değil; ben oradan koşarak uzaklaşmadım, yürüyerek gittim. Ben 25 yıl eşimle evli kaldım, bir kez bile şiddet uygulamadım" ifadelerini kullandı.

Duruşma, dosyadaki eksikliklerin giderilmesi için 21 Kasım'a ertelendi.