Eski eşini bıçaklayan kadına adli kontrol: 'Kendimi korudum'

Zonguldak'ın Devrek ilçesinde eski eşini bıçaklayarak yaralayan kadın hakkında ev hapsi kararı verildi.

Olay, dün Devrek ilçesi Karşıyaka Mahallesi’ndeki bir evde meydana geldi. Özlem G., (39) iddiaya göre boşandığı eşi Salim G. ile (38) tartışmaya başladı. Tartışma kavgaya dönüşmesi üzerine Özlem G., kendisini ve çocuklarını darbettiğini öne sürdüğü Salim G’yi masanın üzerinden aldığı bıçakla yaraladı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan Salim G., ambulans ile Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Salim G’nin hastanedeki tedavisinin sürdüğü durumunun iyiye gittiği öğrenildi.

"KENDİMİ KORUDUM"

Olay yerinden yakınlarına haber verip kaçan Özlem G. ise kısa süre sonra yakalandı.

Boşandığı erkeğin çocuklarıyla kahvaltı yaparken eve geldiğini anlatan Özlem G, “O gelince sofradan kalkıp başka yere oturdum. Büyük kızımdan çay istedi, kızım çayı önüne koyduğunda ona bıçak fırlattı, çocuğu ve masayı yumruklamaya başladı. Ben araya girip ‘çocuklara niye vuruyorsun’ dedim. Sonra bana vurmaya başladı. Kızıma, kardeşini alıp dışarı çıkmasını söyledim. Cinsel bir şeyler teklif etti, ben istemeyince boğazıma sarılıp öldürmekle tehdit etti. O esnada ben de masanın üzerindeki ekmek bıçağını aldım. Kendimi, çocuklarımı korudum” dedi.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan Özlem G., bugün Devrek Adliyesi’ne sevk edildi. Nöbetçi mahkeme Özlem G’ye ‘ev hapsi’ tedbirinin uygulanmasına karar verdi.