Eski eşini bıçaklayan sanık kızına 'anneni bıçaklayacağım sen beni koruyacaksın' demiş!

Yayınlanma: 26.12.2024 - 17:47

Güncelleme: 26.12.2024 - 17:55

Ankara 23. Ağır Ceza Mahkemesinde belirlenen saatinden 45 dakika geç başlayan duruşmaya tutuklu sanık Sinan Özçelik (41) Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) üzerinden katılırken, mağdur Sinem T. (33) ile kızları T.Ö. salonda hazır bulundu. Mahkeme başkanının dava dosyasına gelen evrakı okumasının ardından söz verdiği Sinem T., “Diyeceğim yoktur” derken, sanık Özçelik ise, “Takdir mahkemenindir” dedi.







Mahkeme heyeti, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İl Kadın Kollarında görevli avukatın dosyaya katılma talebini reddetti. Ardından cumhuriyet savcısı, sanık hakkındaki esasa ilişkin mütalaasını açıkladı. Savcı, tutuklu sanık Özçelik hakkında ‘nitelikli kasten öldürmeye teşebbüs’ suçundan 20 yıla kadar hapis cezası, ‘hakaret’ suçundan ise beraatına hükmedilmesini talep etti.



“BABAM ‘ANNENİ BIÇAKLAYACAĞIM, SEN BENİ KORUYACAKSIN’ DEDİ"



Mütalaaya karşı söz verilen mağdur Sinem T.’nin kızı T.A., “Babam annemi bıçaklayacağını planladı. Babam bana annemi bıçaklamamı söyledi. Ben yapamadım. Babam, ‘Anneni bıçaklayacağım, sen beni koruyacaksın’ dedi. Babamdan korkuyordum, söylemedim. Yurtta kalmak istemiyorum. Annemin yanında kalmak istiyorum” dedi.







Sanık Sinan Özçelik, 15 aydır çocuğunu görmediğini söyleyerek, pişman olduğunu ifade etti. Sinem T. de kızlarına zarar veren bir anne olmadığını söyleyerek, “Sinan boşanma davasında çocukları istemedi. Çocuklarıma hem anne hem baba oldum” dedi.



İfadelerin ardından sanık avukatının mütalaaya karşı savunma yapmak için süre talebini kabul eden mahkeme, sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı 9 Ocak 2025’e erteledi.