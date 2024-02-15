Eski eşini boğmaya çalıştığı iddia edilmişti: Mahkemeden beraat kararı

Eski eşini darp ettiği ve bornoz ipiyle öldürmeye çalıştığı iddiasıyla hakkında 'eşe karşı kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan 9 yıldan 15 yıla kadar hapis istemiyle dava açılan iş insanı Adil Can Atay beraat etti.

Fahrettin Öztürk
Yayınlanma: 15.02.2024 - 11:11
Eski eşini boğmaya çalıştığı iddia edilmişti: Mahkemeden beraat kararı
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Eski eşi Yüksek Mimar Polen Atay'ı, bornoz ipiyle boğarak öldürmeye çalıştığı iddia edilen iş insanı Adil Can Atay hakkında, 'eşe karşı kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan 15 yıla kadar hapis istemiyle görülen davanın karar duruşması dün yapıldı.

İstanbul 2. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya tutuksuz sanık Adil Can Atay geldi. Mahkemede taraf avukatları ile Aile Bakanlığı vekili hazır bulundu. Mahkemede savunma yapan sanık Atay, aile mahkemesinde devam eden davalarında bir tanığın, Polen Atay için 'intihar etme düşüncesinde olduğu'nu söylediğini kaydetti.

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Mağdur Polen Atay'ın avukatı Sibel Engin, mahkemedeki beyanında müvekkilinin kol ve belinde yaralanmalar olduğunu, olay yeri inceleme ekibi gelmeden evin toplandığını, maruz kaldığı darp sonucunda müvekkilinin yoğun bakımda tedaviye alındığını ifade etti.

Polen Atay

SAVCI BERAAT İSTEDİ

Esasa ilişkin mütalaasını açıklayan savcı, dosyadaki bilirkişi, Adli Tıp Kurumu ve sağlık raporları ile keşif tutanakları birlikte değerlendirildiğinde, mağdur Polen Atay'ın beyanlarının birbiriyle çeliştiğini ve bu nedenle sanığın beraatına karar verilmesini talep etti.

Mütalaaya karşı beyanı sorulan sanık Atay, böyle bir suç işlemediğini, 12 aylık evlilikleri boyunca eşinin bunu sürekli denediğini, kendisine iftira atıldığını öne sürerek beraatını talep etti.

Kararını açıklayan mahkeme, söz konusu suçun sanık Adil Can Atay tarafından işlendiğinin sabit olmadığını belirterek, Atay'ın beraatına karar verdi. 

DAVANIN GEÇMİŞİ

Yüksek mimar Polen Atay, 2019 yılında evlendiği iş insanı Adil Can Atay’ın kendisini darp ettiği ve öldürmeye teşebbüs ettiği iddiasıyla savcılığa suç duyurusunda bulundu. Can Atay hakkında, 'eşe karşı basit yaralama' iddiasıyla, 4 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı. Asliye ceza mahkemesinde görülen davada hâkim, "eylemin, 'eşe karşı kasten öldürmeye teşebbüs' suçunu oluşturabileceği" gerekçesiyle dosyayı İstanbul 2. Ağır Ceza Mahkemesi’ne göndermişti.


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