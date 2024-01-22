Mardin'de kadın cinayeti: Yeni doğum yapan eşini katletti!

Yayınlanma: 22.01.2024 - 12:42

Güncelleme: 22.01.2024 - 12:43

Alınan bilgilere göre, dün akşam saatlerinde ilçenin kırsal bağlı kırsal Dara Mahallesi’nde, cuma günü Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde doğum yapan Vatfa Ecevit, taburcu oldu.

Evine gelen Vatfa Ecevit (25) henüz belirlenemeyen nedenle tartıştığı evli olduğu erkek Şiyar Ecevit (28) tarafından defalarca bıçaklanarak ağır yaralandı. Şiyar Ecevit, daha sonra durumu yakınlarına bildirdi.

Eve gelen yakınları Vatfa Ecevit’i kanlar içerisinde görünce jandarma ve sağlık ekiplerine haber verdi. Vatfa Ecevit, olay yerinde ve sevk edildiği Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Şiyar Ecevit, jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.