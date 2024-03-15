Eski eşini çocuklarının gözü önünde katletmişti: Ağırlaştırılmış müebbet cezası verildi

İstanbul'da 2022’nin eylül ayında bir sitede Ersin Müezzin ayrıldığı eski eşi Burcu Tokaç'ı çocukların da evde olduğu sırada silahla kafasından vurarak katletti.

Rengin Temoçin
Yayınlanma: 15.03.2024 - 04:00
Eski eşini çocuklarının gözü önünde katletmişti: Ağırlaştırılmış müebbet cezası verildi
Abone Ol google-news

Önceki gün görülen karar duruşmasında Ersin Müezzin hakkında ağırlaştırılmış müebbet cezası verildi. Kararın ardından Cumhuriyet, Tokaç’ın avukatı Bilge Türköz ile konuştu.

Avukat Bilge Türköz, “Bizim ülkemizde şüpheli kadın ölümleri genellikle yüksekten düşerek oluyor. Silahla vurmalarda da hep kendisini vurdu diyorlar. Kendisi intihar etti diyorlar. Bu da aynı şekilde aslında. Ersin başından beri ‘Burcu kendisini vurdu. Ben engel olamadım’ diye hikaye anlatıyordu. Ersin'in bu kadar konuyu çarpıtmaya çalışması rağmen mahkeme heyeti hiç prim vermedi. Savcı da daha ilk celseden beri tasarlayarak kadını öldürmekten mütalaasını verdi” dedi. 

OLUMLU BİR DURUM

Türköz sözlerini şu şekilde noktaladı:

“Ağırlaştırılmış müebbet kararı oy birliği ile verildi ve bu bizim için umut verici bir durum. Hiçbir indirim uygulanmaması içimizi soğuttu. Bu ülkede çok fazla şiddet dosyası var, çok fazla cinayet var. Bunların da hiçbirinden uygulanmamış olması bizim açımızdan olumlu bir durum”


Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Lütfü Savaş son anketleri açıkladı: Seçimden sonra partisinden ayrılacak mı?

Lütfü Savaş son anketleri açıkladı: Seçimden sonra partisinden ayrılacak mı?
Serenay Sarıkaya’nın Seul tarzı sosyal medyada gündem oldu!

Serenay Sarıkaya’nın Seul tarzı sosyal medyada gündem oldu!
İmamoğlu’ndan Erdoğan’a ‘ekonomist’ hatırlatması: ‘Onun için çatlıyor…’

İmamoğlu’ndan Erdoğan’a ‘ekonomist’ hatırlatması: ‘Onun için çatlıyor…’
İftara ne pişirsem, bugün ne yemek yapsam? 16 Mart 2024 Cumartesi 6. gün iftar menüsü

İftara ne pişirsem, bugün ne yemek yapsam? 16 Mart 2024 Cumartesi 6. gün iftar menüsü
Ümit Özdağ duyurdu: Parti çadırı yakıldı, pankart kavgasında kan aktı!

Ümit Özdağ duyurdu: Parti çadırı yakıldı, pankart kavgasında kan aktı!
İnci Taneleri’nde şaşırtan karar: Ramazan boyunca pavyon ve dans yok!

İnci Taneleri’nde şaşırtan karar: Ramazan boyunca pavyon ve dans yok!
Türkiye Eros için adalet bekliyor: Savcıdan İbrahim Keloğlan için tutuklama talebi

Türkiye Eros için adalet bekliyor: Savcıdan İbrahim Keloğlan için tutuklama talebi
Afyonkarahisar’da doğanın vahşi güzelliği: Kurtların ve Akbabaların beslenme görüntüleri!

Afyonkarahisar’da doğanın vahşi güzelliği: Kurtların ve Akbabaların beslenme görüntüleri!