Eski eşini çocuklarının gözü önünde katletmişti: Ağırlaştırılmış müebbet cezası verildi

Yayınlanma: 15.03.2024 - 04:00

Güncelleme: 15.03.2024 - 04:00

Önceki gün görülen karar duruşmasında Ersin Müezzin hakkında ağırlaştırılmış müebbet cezası verildi. Kararın ardından Cumhuriyet, Tokaç’ın avukatı Bilge Türköz ile konuştu.

Avukat Bilge Türköz, “Bizim ülkemizde şüpheli kadın ölümleri genellikle yüksekten düşerek oluyor. Silahla vurmalarda da hep kendisini vurdu diyorlar. Kendisi intihar etti diyorlar. Bu da aynı şekilde aslında. Ersin başından beri ‘Burcu kendisini vurdu. Ben engel olamadım’ diye hikaye anlatıyordu. Ersin'in bu kadar konuyu çarpıtmaya çalışması rağmen mahkeme heyeti hiç prim vermedi. Savcı da daha ilk celseden beri tasarlayarak kadını öldürmekten mütalaasını verdi” dedi.

OLUMLU BİR DURUM

Türköz sözlerini şu şekilde noktaladı:

“Ağırlaştırılmış müebbet kararı oy birliği ile verildi ve bu bizim için umut verici bir durum. Hiçbir indirim uygulanmaması içimizi soğuttu. Bu ülkede çok fazla şiddet dosyası var, çok fazla cinayet var. Bunların da hiçbirinden uygulanmamış olması bizim açımızdan olumlu bir durum”