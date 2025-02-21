Eski eşini kızının gözleri önünde vurdu, cezasına indirim uygulandı
Kayseri'de, yolunu kestiği eski eşi Fatma Gök'ü, 8 yaşındaki kızının önünde tabancayla yaralayan Burhan Akpınar, mahkemede önce müebbet hapis cezasına çarptırıldı. Ceza, eylemin teşebbüs aşamasında kaldığı gerekçesiyle 16 yıla düşürüldü.
Kayseri’nin Melikgazi ilçesinde Burhan Akpınar, eski eşi Fatma Gök'ün yolunu keserek tartışmaya başladı. Tartışma sırasında yanında bulunan 8 yaşındaki kızının gözleri önünde tabancayla Gök’ü yaralayan Akpınar, olaydan sonra polis merkezine giderek teslim oldu. Hastaneye kaldırılan Fatma Gök, tedavisinin ardından taburcu edilirken, Akpınar tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Kayseri 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın karar duruşmasında sanık Burhan Akpınar hazır bulundu. Mahkeme heyeti, sanığa önce müebbet hapis cezası verdi ancak suçun teşebbüs aşamasında kalması nedeniyle cezayı 16 yıla indirdi.
Öte yandan, sanık Akpınar’a olay sırasında 8 yaşındaki kızına yönelik ‘silahla tehdit’ suçundan da 2 yıl hapis cezası verildi. Böylece toplam cezası 18 yıl oldu. Mahkeme, sanığın tutukluluk halinin devamına karar verdi.
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