İzmir'de kadın cinayeti! Boşanma aşamasındaki erkek tarafından katledildi

İzmir'in Aliağa ilçesinde M.Ş. adlı erkek, hakkında uzaklaştırma kararı bulunan boşanma aşamasındaki eşi Fatma Şentürk’ü bıçaklayarak katletti.

İzmir'de kadın cinayeti! Boşanma aşamasındaki erkek tarafından katledildi
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DHA
Yayınlanma: 19.02.2025 - 17:41

İzmir’in Aliağa ilçesinde bir kadın daha boşanma aşamasındaki eşi tarafından katledildi. 

Fatma Şentürk, hakkında uzaklaştırma kararı bulunan M.Ş. tarafından bıçaklanarak öldürüldü. 

İkili, otomobille Güzelhisar Mahallesi’ne gittikleri sırada tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine M.Ş., yanında getirdiği bıçakla Şentürk’ü defalarca bıçakladı. Ağır yaralanan Fatma Şentürk, kanlar içinde yere yığılırken, M.Ş. olay yerinden kaçtı.

Çevredekilerim ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Fatma Şentürk’ün hayatını kaybettiği belirlendi. Olay yerinde inceleme yapan jandarma ekipleri, kaçan M.Ş.’nin yakalanması için çalışma başlattı.


Etiketler: #Aliağa #İzmir #kadın cinayeti

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