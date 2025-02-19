Ankara'da kadın cinayeti! Eski eşini bıçaklayarak katletti

Ankara’nın Etimesgut ilçesinde S.K. adlı kadın, eski eşi İ.K. tarafından bıçaklanarak katledildi. Olay yerinden kaçan erkek, polis ekiplerince kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı.

Ankara'da kadın cinayeti! Eski eşini bıçaklayarak katletti
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DHA
Yayınlanma: 19.02.2025 - 09:46

Başkent Ankara’da bir kadın cinayeti daha yaşandı. Etimesgut ilçesi Piyade Mahallesi'nde, S.K. adlı kadın ile eski eşi İ.K. arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine İ.K., bıçakla S.K.’ya saldırarak ağır yaraladı.

Mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde S.K.’nın hayatını kaybettiği belirlendi.

Cinayet sonrası kaçan İ.K., Ankara Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerince kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.


Etiketler: #kadın cinayeti #Ankara

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