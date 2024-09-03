Eski eşini pompalı tüfekle öldüren şüpheli adliyeye sevk edildi

Yayınlanma: 03.09.2024 - 13:41

Güncelleme: 03.09.2024 - 13:41

Olay, dün saat 17.00 sıralarında Hacıfeyzullah Mahallesi'nde meydana geldi. Eren Dildöken, bir süre önce şiddetli geçimsizlik nedeniyle boşandığı Nebahat Yükçü'nün evine geldi.

Burada taraflar arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışma sırasında evde bulunan pompalı tüfeği alan Eren Dildöken, Yükçü'yü göğsünden vurup kaçtı. İhbarla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, Nebahat Yükçü'nün hayatını kaybettiğini belirledi. Boşandıktan sonra da eski eşinden şiddet gördüğü belirtilen Yükçü'nün cenazesi, Kuşadası Devlet Hastanesi'nin morguna kaldırıldı.

Olayın ardından kaçan Eren Dildöken, dün akşam saatlerinde yakalandı. Emniyete götürülen Dildöken, bugün geniş güvenlik önlemleri altında adliyeye sevk edildi.

Nebahat Yükçü'nün cenazesinin ikindi vakti Kuşadası ilçesinde toprağa verileceği belirtildi.