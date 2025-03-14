Eski Finlandiya Cumhurbaşkanı, kadın-erkek eşitliği için Ankara’da konuştu: ‘Eşitlik marjinalleştirilmemeli’

Yayınlanma: 14.03.2025 - 11:00

Güncelleme: 14.03.2025 - 11:00

Ankara TED Üniversitesi Toplumsal Cinsiyet Çalışmaları Merkezi, Finlandiya Büyükelçiliği işbirliği ile 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü’nü kutlamak ve Pekin Deklarasyonu’nun 30. yılını onurlandırmak amacıyla ‘Pekin+30 Değişen Dünyada Kadın Hakları’ paneli gerçekleştirdi. Panele Finlandiya’nın eski Cumhurbaşkanı Tarja Halonen, Finlandiya Büyükelçisi Pirkko Hämäläinen, Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu (UNFPA), Birleşmiş Milletler Toplumsal Cinsiyet Eşitliği ve Kadının Güçlendirilmesi Birimi (UN Women), Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP), ve Uluslararası Af Örgütü’nden üst düzey temsilciler yer aldı. Etkinlikte konuşan Cumhurbaşkanı Halonen “İnsan hakları çerçevesinde kadın ve erkeklerin eşit kabul edilmesi temel bir özelliktir, ancak bu meseleler hâlâ marjinalleştiriliyor” dedi.

Halonen, o dönemde Finlandiya’nın Kadın ve Aile İşlerinden Sorumlu Bakanı olarak görev yaptığını ve aynı zamanda Finlandiya delegasyonunun başkanı olduğunu anımsatarak “Bugüne kadar 159 devlet, Pekin Eylem Platformu’nun uygulanması için ulusal düzeyde taahhütlerde bulunmuştur. Bu da platformun hâlâ ne kadar önemli olduğunu ve sistematik eşitsizliklerin devam ettiğini göstermektedir. BM’ye göre, mevcut ilerleme hızıyla gidersek küresel cinsiyet eşitliğine ulaşmamız yaklaşık 300 yıl sürecek. Bu sorunun çözülmesi için yıllık 360 milyar dolarlık bir yatırım gerekiyor. Ancak hareketsiz kalmanın maliyeti çok daha yüksek olacaktır” ifadelerini kullandı.

‘10 KADINDAN 4’Ü ŞİDDETE MARUZ KALIYOR’

Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu temsilcisi Mariam Khan, kadın haklarının sabit bir kazanım olmadığı ve sürekli çaba gerektirdiği vurgulayarak anne ölümlerinin azalması ve eğitimde cinsiyet eşitliğinde ilerleme kaydedilmesi gibi olumlu gelişmelere rağmen, “Türkiye'de her 10 kadından 4’ü hayatları boyunca en az bir kez şiddete maruz kalıyor. Ayrıca, her 4 kız çocuğundan 1’i 18 yaşına gelmeden evlendiriliyor. Bu küresel bir mücadeledir. Kadınlar ve kız çocukları üzerindeki kontrol mekanizmalarını ortadan kaldırabilirsek, gelecek nesil bu yükten kurtulabilir” dedi.

KADIN HAKLARI KONUSUNDA EN KAPSAMLI TOPLANTI

Pekin Deklarasyonu 4-15 Eylül 1995 tarihleri adasında Çin’in başkenti Pekin’de düzenlenmişti. Bu konferansın önemi, o döneme kadar kadın hakları konusunda yapılan en büyük ve kapsamlı uluslararası toplantılardan biri olmasıdır. Deklarasyon ve eylem platformu, kadın haklarını temel insan hakları olarak tanımlayarak, toplumsal cinsiyet eşitliğini sağlamak için stratejik hedefler ve somut eylem planları belirlemiştir. Deklarasyonla birlikte kabul edilen Eylem Platformu, toplumsal cinsiyet eşitliğini sağlamak için hükumetlerin ve uluslararası kuruluşların odaklanması gereken 12 kritik alan belirlemişti.



