Eski Gazi Üniversitesi Rektörü Büyükberber için 15 yıla kadar hapis cezası istendi

29 Kasım 2021 Pazartesi, 13:18

Ankara 28. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuksuz sanık Büyükberber katılmazken avukatı salonda hazır bulundu.

Mahkeme Başkanı, dava dosyasına gelen evrakı okuduktan sonra esas hakkındaki mütalaayı açıklaması için savcıya söz verdi.

Savcı, Büyükberber'in FETÖ irtibatı nedeniyle kamu görevinden çıkarıldığını, görevi boyunca 95'i ByLock kullanıcısı olmak üzere örgütle bağlantılı 190 kişiyi üniversitede işe başlattığını bu durumun da tanık beyanlarıyla desteklendiğini belirtti.

TCK'nın 314. maddesinin ikinci fıkrasında belirtilen "silahlı terör örgütü üyesi" olma suçunun tüm unsurlarıyla oluştuğunu belirten savcı, Büyükberber'in 7,5 yıldan 15 yıla kadar hapisle cezalandırılmasını istedi.

Sanık avukatının esasa ilişkin savunma için süre istemesi üzerine mahkeme, duruşmayı 16 Mart 2022'ye erteledi.