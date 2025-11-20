Eski Genel Yayın Yönetmenimiz Küçükkaya’nın annesi yaşamını yitirdi

Eski Genel Yayın Yönetmenimiz Aykut Küçükkaya'nın annesi olan Fatime Küçükkaya, yaşamını yitirdi.



Zonguldak'ta olay, saat 06.30 sıralarında Bahçelievler Mahallesi Işık Yönder Caddesi Akbal İnşaat Apartmanı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; balkona çıkan Fatime Küçükkaya (85), dengesini kaybedip, 4’üncü kattan evinin önünde park halindeki bir otomobilin üzerine düştü.

DHA'da yer alan habere göre ambulansla Atatürk Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Küçükkaya kurtarılamadı. Polis ekipleri olay yerinde ve evde incelemede bulundu.

CENAZESİ YARIN KALDIRILACAK

Eski Cumhuriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni gazeteci Aykut Küçükkaya'nın annesi olan Fatime Küçükkaya'nın cenazesi, yarın öğle vakti Devrek ilçesi Çolakpehlivan köyünde kılınacak namazın ardından toprağa verilecek.



Aykut Küçükkaya ve ailesine Cumhuriyet gazetesi ailesi olarak başsağlığı dileriz.