Eski HDP Milletvekili Behçet Yıldırım gözaltına alındı

Eski HDP Adıyaman Milletvekili Behçet Yıldırım, terör örgütü üyesi olduğu iddiasıyla gözaltına alındı.

AA
03 Kasım 2021 Çarşamba, 11:27
Eski HDP Milletvekili Behçet Yıldırım gözaltına alındı
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Eski HDP Adıyaman Milletvekili Behçet Yıldırım, Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığı'nın başlattığı soruşturma kapsamında terör örgütü üyesi olduğu iddasıyla gözaltına alındı.

Sağlık kontrolünden geçirilen Yıldırım'ın jandarmadaki işlemleri sürüyor.

HDP Antalya Milletvekili Kemal Bülbül'ün danışmanı Mustafa Y. de terör örgütü üyesi olduğu iddiasıyla dün gözaltına alınmıştı.



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