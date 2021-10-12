Eski İçişleri Bakanı Muammer Güler'in yeğeni Hakan Güler evinde ölü bulundu
Eski İçişleri Bakanı Muammer Güler'in yeğeni Hakan Güler Ankara'daki evinde ölü bulundu. Eşi Betül Güler tarafından yatağında hareketsiz bir şekilde bulunan Hakan Güler'in kesin ölüm nedeni yapılacak otopsinin ardından netlik kazanacak.
Etimesgut ilçesine bağlı Bağlıca mahallesinde bulunan Vista Bağlıca konutlarında yaşayan eski İçişleri Bakanı Muammer Güler'in yeğeni Hakan Güler, henüz belirlenemeyen bir nedenle eşi Betül Güler tarafından evinde ölü bulundu.
YATAĞINDA HAREKETSİZ BULUNDU
Eşini yatağında hareketsiz bir şekilde bulan Güler'in ihbarı üzerine, olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. 112 Acil Servis ekipleri Güler'in hayatını kaybettiğini belirlerlerken Güler'in cansız bedeni olay yerindeki incelemenin ardından kesin ölüm sebebi belirlenmek üzere Ankara Adli Tıp Kurumu'na götürüldü.
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