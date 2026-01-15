Eski İHD İzmir Eş Başkanı Ali Aydın'ı öldüren şüpheli tutuklandı!

Cumhuriyet Gazetesi Logo
15.01.2026 15:26:00
Güncellenme:
DHA
İzmir'in Çiğli ilçesinde, eski İnsan Hakları Derneği (İHD) Şube Eş Başkanı ve Bölge Temsilcisi Ali Aydın'ı başına taşla vurarak öldüren Mahmut Delil Erik, tutuklandı.

Evka-2 bölgesinde dağlık alanda dün sabah saatlerinde korkunç bir cinayet meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre; eski İHD İzmir Eş Başkanı, emekli öğretmen ve avukat Ali Aydın (69), sabah yürüyüşü yaparken saldırıya uğradı. Başına taşla vurulan Aydın, kanlar içinde yere yığıldı.

Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin kontrolünde, Aydın'ın yaşamını yitirdiği belirlendi. Polis ve savcının incelemelerinin ardından Aydın'ın cenazesi, İzmir Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı.

"BEN SEÇİLMİŞ KİŞİYİM"

Olayla ilgili inceleme başlatan polis ekipleri, şüphelinin Mahmut Delil Erik (30) olduğunu belirleyip gözaltına aldı. Erik, polisteki ifadesinde suçunu itiraf edip, olayı uyuşturucunun etkisi altında gerçekleştirdiğini iddia etti.

Emniyetteki işlemlerin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen Erik’in çıkarıldığı mahkemede pişman olmadığını, "Ben seçilmiş kişiyim, kafirleri öldüreceğim" diye bağırdığı öğrenildi. Erik, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İlgili Konular: #Cinayet #Ali Aydın #tutuklama #İHD

Çevre örgütleri ve TİHV, Hakan Tosun için etkili ve şeffaf soruşturma talep etti: 'Devlet susuyor, adalet gecikiyor'
Çevre örgütleri ve TİHV, Hakan Tosun için etkili ve şeffaf soruşturma talep etti: 'Devlet susuyor, adalet gecikiyor' Çevre örgütleri ve Türkiye İnsan Hakları Vakfı (TİHV) adına Hakan Tosun cinayetine ilişkin Adalet Bakanlığı önünde yapılan açıklamada, "Bugün hâlâ aynı noktadayız: Devlet susuyor, adalet gecikiyor, Hakan Tosun’a ne olduğu ise 63 gündür karanlıkta bırakılıyor. Bu dosya kapatılmayacak. Adalet sağlanıncaya kadar takipçisi olacağız" denildi.
İnsan Hakları Derneği İzmir Şubesi'nin eski eş başkanı Ali Aydın öldürüldü!
İnsan Hakları Derneği İzmir Şubesi'nin eski eş başkanı Ali Aydın öldürüldü! İnsan Hakları Derneği İzmir Şubesi'nin eski eş başkanı Avukat Ali Aydın, yürüyüş yaptığı yolda ölü bulundu. Ali Aydın'ın saldırı sonucu öldürüldüğü tespit edildi. Saldırıyı düzenleyen şüpheli M.D.E (29), polis ekiplerince yakalandı.
Sezgin Tanrıkulu'ndan 'Ali Aydın' açıklaması: 'Olayın arka planı titizlikle araştırılmalı'
Sezgin Tanrıkulu'ndan 'Ali Aydın' açıklaması: 'Olayın arka planı titizlikle araştırılmalı' İHD İzmir Şubesi'nin eski Eş Başkanı Avukat Ali Aydın'ın öldürülmesine ilişkin açıklamada bulunan CHP Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu "Türkiye’de insan hakları savunucularının hedef haline geldiği, şiddetin ve cezasızlık algısının giderek arttığı bir dönemdeyiz. Ali Aydın’ın öldürülmesi, bu iklimden bağımsız ele alınamaz" dedi.