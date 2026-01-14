Cumhuriyet Gazetesi Logo
Sezgin Tanrıkulu'ndan 'Ali Aydın' açıklaması: 'Olayın arka planı titizlikle araştırılmalı'

14.01.2026 16:07:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
İHD İzmir Şubesi'nin eski Eş Başkanı Avukat Ali Aydın'ın öldürülmesine ilişkin açıklamada bulunan CHP Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu "Türkiye’de insan hakları savunucularının hedef haline geldiği, şiddetin ve cezasızlık algısının giderek arttığı bir dönemdeyiz. Ali Aydın’ın öldürülmesi, bu iklimden bağımsız ele alınamaz" dedi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Başkanvekili Sezgin Tanrıkulu, yürüyüş yaptığı güzergahta ölü bulunan İnsan Hakları Derneği (İHD) İzmir Şubesi'nin eski Eş Başkanı Avukat Ali Aydın ile ilgili yazılı bir açıklama yaptı.

Tanrıkulu, şüpheli M.D.E (29) tarafından uğradığı saldırı sonucu hayatını kaybettiği belirtilen Aydın'ın ölümünün 'arka planı, ihmaller zinciri ve olası başka bağlantıların titizlikle araştırılması' gerektiğine dikkat çekti.

"İNSAN HAKLARI SAVUNUCULARININ HEDEF HALİNE GELDİĞİ..."

CHP'li Sezgin Tanrıkulu, sürecin takipçisi olacaklarını belirterek, şunları kaydetti:

"İnsan Hakları Derneği İzmir Şubesi’nin eski Eş Başkanı, insan hakları savunucusu ve avukat Ali Aydın’ın, her sabah yürüyüş yaptığı güzergahta uğradığı saldırı sonucu yaşamını yitirmesi hepimizi derinden sarsmıştır. Ali Aydın yalnızca bir avukat değil; yaşamını hak, adalet ve demokrasi mücadelesine adamış bir insan hakları savunucusuydu.

Emniyet tarafından yapılan açıklamada bir şüphelinin yakalandığı ve olayın uyuşturucu etkisi altında işlendiği yönünde beyanlar kamuoyuna yansımıştır. Ancak bu açıklamalar, böylesi ağır bir suçun tüm yönleriyle aydınlatılması gerekliliğini ortadan kaldırmaz. Olayın arka planı, ihmaller zinciri ve olası başka bağlantılar titizlikle araştırılmalıdır.

Türkiye’de insan hakları savunucularının hedef haline geldiği, şiddetin ve cezasızlık algısının giderek arttığı bir dönemdeyiz. Ali Aydın’ın öldürülmesi, bu iklimden bağımsız ele alınamaz. 

Soruşturmanın şeffaf, etkili ve bağımsız biçimde yürütülmesi; olayın tüm yönleriyle ortaya çıkarılması ve sorumluların en ağır şekilde cezalandırılması için takipçi olacağız. 

Ali Aydın’ın ailesine, yakınlarına ve tüm insan hakları savunucularına başsağlığı diliyorum. Onun yaşamı boyunca savunduğu değerler, bizlere adalet ve hak mücadelesini sürdürme sorumluluğunu bir kez daha hatırlatmaktadır."

