Eski İTÜ öğrencisi kampüste intihar etti: Üniversite yetkililerinden açıklama!
İTÜ Uzay Mühendisliği bölümü öğrencisi Okan Bayram, üniversitenin Ayazağa Kampüsü'nde intihar etti. İTÜ Meteoroloji Mühendisliği Bölüm Başkanı Prof. Dr. Mikdat Kadıoğlu, söz konusu öğrencinin İTÜ'den mezun olduğu iddiaları üzerine 7 yılda mezun olamadığını ifade etti. Cumhuriyet olaya ilişkin İTÜ yetkililerine ulaştı.
İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Uzay Mühendisliği bölümü eski öğrencisi Okan Bayram, yaşamın kampüste yaşamına son verdiği iddia edilmişti.
Mezun olduktan sonra işsiz kalan Bayram, İTÜ 1773 Kahve Satış Mekanı'nda baristalık yapıyordu.
Olayın ardından İTÜ'nün X hesabından şu açıklama yapıldı:
"Uzay Mühendisliği Bölümü eski öğrencimiz Okan Bayram vefat etmiştir. İTÜ Ailesi olarak öğrencimize Allah'tan rahmet, ailesi ve tüm yakınlarına başsağlığı dileriz. Olayla ilgili soruşturmayı yakından takip ediyoruz."
PROF. DR. KADIOĞLU'NDAN AÇIKLAMA
İTÜ Meteoroloji Mühendisliği Bölüm Başkanı Prof. Dr. Mikdat Kadıoğlu, konuya ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, kampüste intihar ettiği iddia edilen Okay Bayram'ın 7 yılda mezun olamadığı bilgisini paylaştı.
Kadıoğlu şu ifadeleri kullandı:
"Düzeltme. Bu öğrencimiz 7 yılda fakültemizden mezun olamamıştı. Allah rahmet eylesin"
Düzeltme. Bu öğrencimiz 7 yılda fakültemizden mezun olamamıştı. Allah rahmet eylesin. https://t.co/dzATUz04Mu— Mikdat Kadıoğlu (@Mikdatca) January 25, 2024
İTÜ SORULARI YANITSIZ BIRAKTI
Cumhuriyet'in ulaştığı İTÜ yetkilileri, intihar iddiasına ilişkin soruşturmanın devam ettiğini ve konuyla ilgili açıklama yapmayacaklarını belirtti.
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