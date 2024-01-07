Eski İYİ Partili Bahadır Erdem'den İmamoğlu paylaşımı: 'Şeriat yanlılarının işgaline izin vermem'

İYİ Parti'nin eski Genel Başkan Yardımcısı Bahadır Erdem, AKP'nin İBB Başkan adayının açıklanmasının hemen ardından yaptığı paylaşımda "İstanbul’u AKP’nin kazanarak bütün şeriat yanlılarının doğduğum kentin sokaklarını işgal etmesine izin vermem" ifadelerini kullandı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 07.01.2024 - 16:38
Eski İYİ Partili Bahadır Erdem'den İmamoğlu paylaşımı: 'Şeriat yanlılarının işgaline izin vermem'
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İYİ Parti'nin eski Genel Başkan Yardımcısı Bahadır Erdem, AKP'nin İBB adayının açıklanmasının ardından İBB Başkanı ve CHP'nin 2024'teki İBB Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu’na destek paylaşımı yaptı. 

İYİ Parti'den istifa eden Erdem, sosyal medya platformu üzerinden şu ifadeleri kullandı: 

"Doğduğum köyü sayın Ekrem İmamoğlu'ndan başkasına emanet etmeyeceğim. Mesele sırf İstanbul da değil. Mesele hukuk, adalet, laiklik, Cumhuriyet, kadın hakları. Mesele Anayasa. İstanbul’u AKP’nin kazanarak bütün şeriat yanlılarının doğduğum kentin sokaklarını işgal etmesine izin vermem. Onun için Ekrem İmamoğlu."


Bahadır Erdem İyi Parti CHP Ekrem İmamoğlu

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