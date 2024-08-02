Eski Jandarma Alanı’nın geleceği halkın elinde

Yayınlanma: 02.08.2024 - 10:29

Güncelleme: 02.08.2024 - 10:29

Konak Belediye Başkanı Nilüfer Çınarlı Mutlu’nun çağrısıyla, Güneşli Mahallesi’nde yer alan ve belediye hizmet alanı olarak belirlenen Eski Jandarma Alanı’nda yapılacak hizmet projeleri için bölge halkı bir araya geldi. Selahattin Akçiçek Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilen Halk Buluşması’na Güneşli ve komşu mahallelerin muhtarları ile bu mahallelerde yaşayan vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Başkan Mutlu’nun ev sahipliğindeki Halk Buluşması’nda belediyenin teknik bürokratları da hazır bulundu. Bölgenin genel durumu ve planlanan projelerle ilgili yapılan sunumun ardından, halk buluşmasına katılan vatandaşlardan soru ve önerileri alındı. Başkan Mutlu’nun bürokratlarıyla birlikte Konaklı komşularının taleplerini dinlediği buluşma, katılımcı belediyeciliğin de en güzel örneği oldu.

BÖLGENİN GELECEĞİNE BÖLGE HALKI KARAR VERECEK

Eski Jandarma Alanı’nın ve alana komşu belediye hizmet alanlarının, yapı ve nüfus yoğunluğu yüksek olan bölge için kamusal alan anlamında oldukça kıymetli olduğunu dile getiren Konak Belediye Başkanı Nilüfer Çınarlı Mutlu, bu bölgenin geleceğini bölgede yaşayan komşularıyla tayin edeceklerinin altını çizdi. Planların yapılıp bittikten sonra değil, öncesinde halkla paylaşılmasının önemini vurgulayan Başkan Mutlu şöyle konuştu: “Uzun yıllar kentte katılımın nasıl olması gerektiği üzerine, kentte yönetişimin nasıl olması gerektiği üzerine çalışan bir ekibiz. Hep planlar yapıldıktan sonra, kentte bir şeyler olup bittikten sonra kentlinin haberdar olmasının ne kadar sakıncalı olduğunu ve bu sakıncaların doğurduğu hukuki süreçlerin her iki taraf için de ne kadar yıpratıcı olduğunu deneyimlemiş bir meslek grubundan ve odasından geliyorum. Jandarmadan alınan alan bizim için çok önemli. Gerçekten kentin merkezinde, kamusal bir kullanıma sunabileceğimiz nadir belediye mülkü alanlardan biri. Burayla ilgili bir plan var. Planın getirdiği fonksiyonlar da belli. Ama biz sizlerle bunu görüşmek, tartışmak istedik. İyi ki de öyle yaptık.”

BÜTÜNCÜL BİR ŞEKİLDE ELE ALINMASI GEREKİYOR

Başkan Mutlu, Eski Jandarma proje alanı, Atilla Spor Tesisleri alanı, Bölge Otoparkı proje alanı, Eski İzmir Caddesi proje alanıyla birlikte dört parçadan oluşan hizmet alanının bütüncül bir şekilde ele alınacağını dile getirdi. Başkan Mutlu, jandarma alanına komşu alanların da değerlendirileceğini ifade ederek, “Bu alanda neler olması gerektiğine dair sizin fikirleriniz çok önemli. Kültür merkezi, çok amaçlı salon, spor salonu, düğün salonu, yüzme havuzu gibi çok fazla istek var. Sonuçta bunların hepsini bu alanda gerçekleştirmenin imkanı yok. Ancak biz Büyükşehir’e otopark alanıyla ilgili önerimiz de sunduk” dedi.

“BİR TEK AĞAÇ BİLE KESİLMEYECEK”

Başkan Mutlu, yapılacak çalışmada ağaçlara hiçbir zarar gelemeyeceğinin güvencesini verdi ve “Alanın çok güzel yetişmiş ağaçları var. Biz bir tane bile ağacı kesmeden orada yerleşeceğiz” ifadelerini kullandı.

ÇALIŞMALAR BİLİMİN IŞIĞINDA

Bölge halkından gelen öneriler arasında pazaryeri, sosyal tesis, spor salonu ve düğün salonu talebinin ön plana çıktığı toplantıda Başkan Mutlu, Konaklı komşularının önerilerini dikkate alarak bilim ve mantık ışığında bir çalışma gerçekleştireceklerini vurguladı ve sözlerini şöyle tamamladı: “İhtiyaçları saptarken haritaların üzerinde çalışıyoruz. Diyelim ki düğün salonu istediniz, biz hemen haritaları çıkarıyoruz; nerede, kaç tane düğün salonu var, kullanma ve doluluk oranları nelerdir gibi çalışmamızı yapıyoruz. Olabildiğince, pazaryeri ve düğün salonunu, otoparkla birlikte Büyükşehir arazisinde çözmeyi, diğer fonksiyonları da jandarma alanında çözmeyi, Atilla Spor Tesisleri alanını da daha aktif bir şekilde kullanmayı ve tüm bunların bir arada yaya aksını sağlayarak, mekandan mekana akan bir geçişi düşünüyoruz. Katıldığınız için ve güzel fikirlerinizle bizi zenginleştirdiğiniz için çok teşekkür ediyoruz.”