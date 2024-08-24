Eski Jandarma Genel Komutanı Galip Mendi vefat etti
Eski Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Galip Mendi, 73 yaşında hayatını kaybetti.
Eski Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Galip Mendi, İzmir'de tedavi gördüğü hastanede bugün saat 11.30 civarında vefat etti.
Sözcü'den Saygı Öztürk'ün haberine göre hayatını kaybeden Mendi, vasiyeti gereği Ankara'da toprağa verilecek. Mendi'nin cenaze programının henüz belli olmadığı bildirldi.
2015'TE JANDARMA GENEL KOMUTANLIĞINA ATANMIŞTI
73 yaşında vefat eden Galip Mendi, 2012 yılında Orgeneralliğe terfi etmişti. 2. Ordu Komutanlığı ve Ege Ordusu Komutanlığı görevlerinin ardından 5 Ağustos 2015'te Jandarma Genel Komutanlığı görevine atanmıştı. Orgeneral Galip Mendi, TSK Üstün Cesaret ve Feragat madalyası, TSK Başarı madalyası ile TSK Üstün Hizmet madalyası sahibiydi.
En Çok Okunan Haberler
-
- Bedirhan Şener hakkında yeni gelişme
- Zirvede bir ilk: En başarılı liseler açıklandı
- İmamoğlu'ndan çok sert 'imza' tepkisi
- Yabancılardan dikkat çeken asgari ücret tahmini
- Hakim, kararını İslami tıpçıya dayandırdı!
- Memleket partisi'nin 'kapılarını açtı'
- Seçmenler akla ilk gelen siyasetçiyi yanıtladı
- Beklenen Ferdi Kadıoğlu transferi gerçekleşti...
- İYİ Parti'den CHP'ye 'Can Atalay' vetosu
- Kılıçdaroğlu ve İmamoğlu bir kez daha bir araya geliyor