Eski Jandarma Genel Komutanı Galip Mendi vefat etti

Yayınlanma: 24.08.2024 - 13:09

Güncelleme: 24.08.2024 - 13:09

Eski Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Galip Mendi, İzmir'de tedavi gördüğü hastanede bugün saat 11.30 civarında vefat etti.

Sözcü'den Saygı Öztürk'ün haberine göre hayatını kaybeden Mendi, vasiyeti gereği Ankara'da toprağa verilecek. Mendi'nin cenaze programının henüz belli olmadığı bildirldi.

2015'TE JANDARMA GENEL KOMUTANLIĞINA ATANMIŞTI

73 yaşında vefat eden Galip Mendi, 2012 yılında Orgeneralliğe terfi etmişti. 2. Ordu Komutanlığı ve Ege Ordusu Komutanlığı görevlerinin ardından 5 Ağustos 2015'te Jandarma Genel Komutanlığı görevine atanmıştı. Orgeneral Galip Mendi, TSK Üstün Cesaret ve Feragat madalyası, TSK Başarı madalyası ile TSK Üstün Hizmet madalyası sahibiydi.